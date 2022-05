1 HFU-Professor Stefan Selke untersucht in seiner Forschungsprofessur "Öffentliche Wissenschaft" und in seinem neuen Buch "Wunschland", wie die Gesellschaft der Zukunft funktionieren könnte. Foto: Hochschule/privat

"Wie würden wir auf dem Mars leben?" dieser Frage geht der Soziologe Stefan Selke von der Hochschule Furtwangen nach.















Link kopiert

Furtwangen - Der Soziologe und Professor unternimmt in seinem neuen Buch "Wunschland" eine Reise in die Zukunft unserer Gesellschaft.

Es ging um Weltraumkolonien

Alles fing mit einem Widerspruch an. Stefan Selke hörte einen Vortrag der European Space Agency (ESA), in dem das Zukunftsthema Weltraumkolonien behandelt und davon ausgegangen wurde, dass man in solchen Settings auch in einer Art zivilisatorischem Neustart "kontrolliert" beobachten könne, wie Menschen zusammenleben. Selke, der selbst aus der Luft- und Raumfahrttechnik kommt und in die Soziologie gewechselt hatte, brachte das ins Nachdenken. "Gesellschaft ist doch ein ›offenes Labor‹, wir werden immer von Störfaktoren von außen beeinflusst", überlegte der Wissenschaftler, der an der Hochschule Furtwangen (HFU) eine Professur "Gesellschaftlicher Wandel" und die Forschungsprofessur "Transformative und Öffentliche Wissenschaft" innehat. Selke fragte sich: "Wie würden wir wirklich auf dem Mars leben?" und geht der Idee der zukünftigen Gesellschaft in seinem neuen Buch "Wunschland" nach, das nun im Ullstein Verlag erschienen ist.

Selke stellt Überlegungen für die Zukunft an, in dem er auch auf vergangene zivilisatorische Experimente wie etwa Aussteiger-Kommunen zurückschaut, die es seit 1900 ungefähr im 50-Jahres-Abstand weltweit immer wieder gab. "Sehr spannend war, dass es mir gelang ein Muster zu entdecken, das sich durch all diese Versuche zog, unabhängig von deren inhaltlichem Ansatz", berichtet Selke.

Selkes Buchthema hat eine enorme aktuelle Brisanz, denn bei allen Gedankenexperimenten stellt der Soziologe klar: "Gesellschaft ist ein Gruppensport, der immer wieder neu gespielt wird. Wir werden nie ganz neu anfangen können, unsere Erfahrungen, Traditionen, unsere erlebten Krisen nehmen wir immer mit"

Info: das Buch

Stefan Selke "Wunschland"; Ullstein Verlag, 528 Seiten, ISBN: 9783550050671, 26,99 Euro.