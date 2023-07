1 Nach knapp 50 Jahren schließen Günter und Monika Diethar die Gaststätte Hirsch in Ebershardt. Foto: Salome Menzler

Mit 85 und 87 Jahren schließt das Ehepaar Günther und Monika Diethar die Gaststätte Hirsch in Ebershardt. Ebhausen verliert damit ein traditionsreiches Haus mit gutbürgerlicher Küche. Diethars blicken auf gute Zeiten zurück. Auch ein tierischer Besuch blieb im Gedächtnis.









Nach knapp 50 Jahren endet die Geschichte der Gaststätte Hirsch in Ebershardt. Eine lange Zeit, in der das Betreiber-Ehepaar Monika und Günter Diethar so einiges erlebt haben. Ihr Glück: Sie erinnern sich nur an schöne und vor allem viele lustige Momente.