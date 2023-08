Ringwald leitet den Arbeitskreis Hirsch, der sich dafür einsetzt, dass man dort bald wieder einkehren kann. Sie hatte im Gemeinderat bereits über die Bemühungen des Arbeitskreises berichtet; bis Ende des Jahres soll es eventuell schon eine Lösung geben.

Wie Ringwald gegenüber unserer Zeitung sagte, solle im Hirsch kein „Gourmet-Tempel“ entstehen, sondern eine Gastronomie, „die in die Gemeinde und zur Region passt“. Es solle etwas Neues entstehen. Es gebe potenzielle Investoren. Und es seien auch schon Gespräche mit Leuten geführt worden, die Interesse hätten, den Hirsch zu führen. Derzeit, betont die Gemeinderätin, könne sie noch keine Namen nennen. Aber: „Ich habe ein gutes Gefühl.“

„Noch einige Zeit notwendig“

Allerdings werde es noch eine Zeit brauchen, bis alles in trockenen Tüchern sei. Wichtig für die Mitglieder des Arbeitskreises sei es, dass die ehemalige Gaststätte, die die Gemeinde 2021 erworben hatte, wieder mit Leben gefüllt werde. Zudem: „Wir brauchen in Dotternhausen eine entsprechende Gastronomie.“ Es gebe nur noch das Sportheim, das nicht regelmäßig geöffnet sei, sowie das Café Plettenberg.

Bürgermeisterin Marion Maier und Sozialdezernent Georg Link beim Begegnungstag im „Hirsch“, in dem ukrainische Jugendliche unterkommen sollten. Foto: Visel

Im Arbeitskreis habe man schon viele Überlegungen darüber angestellt, wie es mit dem Hirsch weitergehen könnte. Ob man das Gebäude im jetzigen Zustand verpachten könne, sei fraglich. Daher sei auch an einen Umbau gedacht worden. Ziel: eine Gastronomie und Wohnungen. Denkbar seien Ferien- oder Mietwohnungen, aber auch der Verkauf einzelner Einheiten.

Gespräche mit DEHOGA

Gespräche über eine gastronomische Weiternutzung seien auch mit dem DEHOGA geführt worden, wobei deutlich wurde, dass es mit der Gastronomie momentan eher schwierig aussehe. Wichtig für Ringwald: „Der Verband will uns unterstützen.“ Ewig aber will der Dotternhausener Gemeinderat die Suche nach einem Gastronomen nicht mittragen. So war auf Vorschlag von Bürgermeisterin Marion Maier beschlossen worden, dass bis Ende des Jahres die Suche nach einem Investor abgeschlossen sein soll. Sollte es keine Lösung geben, will das Gremium erneut beraten. An mögliche Interessenten und Betreiber richtete Maier die Einladung, ihre Ideen und Überlegungen im Gemeinderat vorzustellen.

Letzte Pächter gaben 2020 auf

Das Gasthaus Hirsch war zuletzt von Nadine und Frank Bechtold geführt worden. Sie hatten die Gastronomie Ende 2018 übernommen. Im Juni 2020 war Schluss. Als Grund nannten sie die Corona-Verordnungen. Diese hätten zur Folge, dass im Lokal nur noch vier Tische genutzt werden könnten. „Wir können so nicht wirtschaften“, bedauerten sie.

Nachdem das Gebäude längere Zeit leer stand, sollte es als Unterkunft für jugendliche Ukraine-Flüchtlinge genutzt werden. Dieses Vorhaben stieß auf Unterstützung seitens der Vereine und der Bürger. Dazu aber kam es nicht. Dann bat das Landratsamt darum, das Gebäude für zwölf geflüchtete Jugendliche zur Verfügung zu stellen. Die unbegleiteten Jugendlichen, die vermutlich aus Syrien und Afghanistan gekommen wären, hätten vom Diasporahaus Bietenhausen betreut werden sollen.

Zahlreiche Bürger waren in der Sitzung des Gemeinderats anwesend, als die Pläne für die Unterbringung von Flüchtlingen vorgestellt wurden. Foto: Breisinger/Bresinger

Landrat Günther-Martin Pauli, Sozialdezernent Georg Link, der stellvertretende Leiter des Jugendamts, Michael Weier, der Vorstandsvorsitzende des Diasporahauses, André Guzzardo, und die Geschäftsbereichsleiterin Silke Brobeil stellten in einer Sitzung des Gemeinderats im Januar den Räten und rund 40 Bürgern ihre Pläne vor. Nach Angaben von Bürgermeisterin Marion Maier sollte das Betreuungsangebot die Zeit zwischen 8 und 18 Uhr unter der Woche abdecken. Das Gebäude sei zwar für die Unterbringung von Ukrainern besser geeignet, allerdings sehe auch sie, Maier, die Notwendigkeit, die unbegleiteten Flüchtlinge unterzubringen.

Keine Unterkunft für unbekleidete Flüchtlinge

Die Gemeinderäte lehnten dankend ab. Das Vorhaben sei für eine Gemeinde wie Dotternhausen eine Nummer zu groß. Die Stimmung in der Bevölkerung ließe keine Zustimmung zu, und die Kommunen würden allein gelassen werden, hieß es. Außerdem habe das ehemalige Gasthaus eine andere Bestimmung. Neben der Bürgermeisterin stimmten nur zwei weitere Räte dem Beschlussvorschlag zu, das ehemalige Gasthaus zunächst befristet für ein Jahr für minderjährige Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen.