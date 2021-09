2 Hier die Helfer des Teams Seelentröster mit Heike Buhr (vorne links, kniend) aus Schonach und Manuela Marklewitz (vorne rechts) aus Euskirchen. Das Team sorgte dafür, dass die vielen Sachspenden in Euskirchen ankamen und verteilt wurden. Foto: Buhr

Nach der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen hat Heike Buhr aus Schonach eine Hilfsaktion gestartet, an der sich viele Menschen aus der Region beteiligt haben. Die vielen Sachspenden hat sie nun in dem vom Hochwasser heimgesuchten Euskirchen abgegeben.

Schonach/Euskirchen - Die Bilder in den Medien und die Schilderungen einer Freundin aus Euskirchen haben Heike Buhr bewegt. Sie selbst stammt aus dem Rheinland, wohnt aber bereits seit Jahren mit ihrer Familie in Schonach. Schnell reifte in ihr der Entschluss, zu helfen. In den Medien sei viel die Rede von Geldspenden gewesen, was ja auch wichtig sei. Aber die ­Hilfe speziell für die betroffenen Kinder habe sie vermisst. Ihre ins Leben gerufene Aktion stand unter dem Motto "Seelentröster". Dabei dachte sie auch an Stofftiere für die Kinder.

