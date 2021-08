1 Auf ihrem LKW brachten Stefan (links) und Florian Rapp am Sonntag ihre Heuspende zu den Harthöfen oberhalb von Nusplingen. Foto: Gauggel

Auch der Biohof Rapp in Harthausen hat sich an einer Hilfsaktion des Bauernverbands für die von der Flutkatastrophe schwer getroffenen Landwirte im Rheinland und der Eifel beteiligt.

Winterlingen-Harthausen - Schon am frühen Sonntagmorgen beluden die Brüder Florian und Stefan Rapp den hofeigene Lastwagen mit zehn schweren Heuballen, deren Gewicht Stefan Rapp auf etwa vier Tonnen schätzte.

Das Heu stammte von den Wiesen rings um Harthausen stammt und war eigentlich als Winterfutter für die Angus- und Limousinrinder der Rapps gedacht. "Doch als wir von der Hilfsaktion hörten, war es für uns überhaupt keine Frage, dass wir mitmachen würden", sagt Florian Rapp.

In Halle zwischengelagert

Und so brachen die Brüder am Mittag zu den Hart­höfen bei Nusplingen auf. Dort wurde das Heu auf dem Hof von Sandra und Peter Öffinger abgeladen und in einer Halle trocken zwischengelagert. Viele Bauern aus der ganzen Region hatten Heu gespendet, und im Lauf des Tages füllte sich das Lager immer mehr. Die rund 120 Ballen sollen möglichst bald verkauft und der Erlös gespendet werden – von dem ursprünglichen Plan, das gespendete Viehfutter direkt in die Katastrophengebiete zu transportieren, war man abgekommen, weil es im Katastrophengebiet zu wenig Lagerkapazitäten gibt.