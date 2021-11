1 Engel tragen Maske – so soll es auch bei "Weihnachten schenken" 2021 wieder sein. Foto: Morlok

Corona überflutet das Land mit nie dagewesenen Fallzahlen. Landauf, landab werden Veranstaltungen abgesagt. Doch die Not der Armen lässt sich nicht einfach abstellen.















Horb - Die Lebensmittelpreise explodieren und Weihnachten steht vor der Tür. Die Nachfrage in den Tafelläden nimmt zu und viele karitative Stellen haben heute schon Probleme, ihre Tafelläden mit ausreichenden Lebensmitteln zu versorgen.

Für viele Bedürftige in der Raumschaft Horb ist deshalb die große Sozialaktion "Weihnachten schenken" die in diesem Jahr zum 15. Mal stattfinden soll, das Highlight überhaupt. Hier kann man sich die Vorratskammern mit allem füllen, was man über die Feiertage zum Essen braucht, und es gibt zudem ein ordentliches Stück Fleisch für den Ofen oder die Pfanne, ohne das sowieso schon sehr angespannte Budget noch weiter strapazieren zu müssen. Auf dem "Markt der Barmherzigkeit" wie diese ehrenamtliche Initiative auch genannt wird, ist nämlich alles umsonst.

Eine Herkulesaufgabe

Doch nun steht das Team um den Betraer Landwirt Rolf Maier vor einer Herkulesaufgabe. Sie stehen vor der Frage: Wie können wir unseren Markt trotz Virusgefahr für alle Beteiligten so abhalten, dass Corona keine Chance hat?

Obwohl es für die Grundversorgung mit Lebensmitteln keine Einschränkung, also auch kein G3 (genesen, geimpft oder getestet), gibt und jeder ohne Nachweis zum Einkaufen gehen kann und die Aktion "Weihnachten schenken" in ihren Grundzügen nichts anderes als ein Wochenmarkt mit absolutem Schwerpunkt Lebensmittel für die Weihnachtstage ist, wollen die Veranstalter auf Nummer sicher gehen, wie sie am Sonntagabend mitteilten. Alle Besucher, die sich frei auf dem Marktgelände, das beim Pausenhof der Gutermann-Grundschule aufgebaut ist, aus dem reichhaltigen Sortiment bedienen wollen – das noch nie so groß war wie in diesem Jahr, wie Maier erfreut mitteilte – müssen den G2-Plus-Nachweis erbringen. Das heißt, sie müssen entweder genesen oder geimpft sein und zudem sich einem aktuellen Schnelltest unterziehen. Vor dem Zugang zum Pausenhof wird das DRK Altheim aus diesem Grund für alle Besucher und auch die Mitarbeiter ein Testzentrum aufbauen.

Coronafreie Zone

"Der Pausenhof der Grundschule kann und wird eine Coronafreie Zone sein", verspricht der Veranstalter.

Damit jedoch niemand diskriminiert wird, gibt es auch Alternativen zu der strengen 2G-Plus Regelung. Wer nicht 2G ist und trotzdem beim Schnelltest ein negatives Ergebnis bekommt, kann sich auf dem städtischen Parkplatz neben dem Pausenhof eine fertig gepackte Weihnachten-Schenkenkiste mit Auswahlmöglichkeit Geflügel, Rinderbraten, Schweinbraten oder vegetarisch nach dem System Weihnachten-Schenken 2020 abholen.

Wer beim Schnelltest leider ein positives Ergebnis bekommt, gibt beim DRK seine Adresse und seinen Wunsch ab, welche Weihnachten-Schenkenkiste er/sie für die Quarantäne zu Hause haben möchte. Diese wird dann am Heiligabend direkt angeliefert.