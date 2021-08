40 Herzogin Meghan lebt inzwischen in Kalifornien – in Großbritannien war sie schon lange nicht mehr. Foto: imago images/i Images/Pool / i-Images

Für die einen ist sie ein Opfer der verknöcherten britischen Monarchie, für die anderen die Frau, die den Briten ihren Prinzen klaute – Herzogin Meghan polarisiert. Doch wer führte beim „Megxit“ wirklich die Regie?

London - Sie hätte das moderne Gesicht des britischen Königshauses im 21. Jahrhundert sein sollen, frischer Wind in jahrhundertealten Palastmauern – doch nach nur zwei Jahren im Kreise der Familie Windsor packte Herzogin Meghan zusammen mit ihrem Ehemann, Prinz Harry, frustriert die Koffer. Mittlerweile ist die frühere Schauspielerin Meghan Markle zurück in den USA, mit Mann und inzwischen zwei Kindern. Hier liebt man sie, sieht sie als Opfer eines verknöcherten Systems. In Harrys alter Heimat Großbritannien sieht das anders aus.

Die Herzogin von Sussex, die am Mittwoch 40 Jahre alt wird, polarisiert. Es ist der Zwiespalt Celebrity versus Royal, Trend versus Tradition, Jung gegen Alt, Kalifornien versus Berkshire. In Großbritannien sehen sie viele als die Frau, die den Briten den Prinzen geklaut und die hochbetagte Queen wieder und wieder brüskiert hat. In Amerika ist Meghan die hippe Kalifornierin und erfolgreiche Schauspielerin, mit deren „Wokeness“ der Palast nicht klarkam und die deshalb dem System Monarchie geopfert wurde.

Wirbelwind-Romanze in Überschallgeschwindigkeit

Dabei hatte die Wirbelwind-Romanze so schön begonnen: Ende 2016 bestätigt der Palast, dass der jüngere Sohn des britischen Thronfolgers Prinz Charles eine neue Freundin hat. Meghan Markle, Fernsehschauspielerin, Tochter einer afroamerikanischen Mutter und eines weißen Vaters, eine engagierte Kämpferin für Frauenrechte, einmal geschieden.

Doch schon damals ist nicht alles eitel Sonnenschein. Der Kensington Palace bestätigt nicht nur die Beziehung, sondern kritisiert auch „unverblümten Sexismus und Rassismus“ in der Berichterstattung über Markle. Eine Überschrift lautet zum Beispiel: Harrys neue Freundin – „straight outta Compton“, direkt aus Compton, dem berüchtigten Banden- und Problemviertel von Los Angeles. Nichts könnte falscher sein: Meghan ist eine typische Tochter der kalifornischen oberen Mittelschicht. Sie geht als Kind ein und aus am Filmset der Sitcom „Eine schrecklich nette Familie“, für die ihr Vater Thomas die Lichtregie verantwortete. Ihre Mutter Doria arbeitet als Sozialarbeiterin und Yogalehrerin. Meghan besucht eine katholische Mädchenschule und danach die Eliteuniversität „Northwestern University“. Schon als Schülerin schreibt sie einem Spülmittelhersteller, weil sie dessen Werbung sexistisch findet.

Meghan und Harry machen rasch Nägel mit Köpfen: Ende 2017 verkünden sie ihre Verlobung, am 19. Mai 2018 wird geheiratet, ein Jahr später kommt der kleine Archie Harrison zur Welt – und Großbritannien liegt seiner schönen, selbstbewussten Herzogin zu Füßen. Die Medien schwärmen vom „Markle Sparkle“ und von den „Fab Four“, einem royalen Power-Quartett aus den Sussexes und den Cambridges, Harrys Bruder William und dessen Frau Kate, das die Monarchie in eine goldene Zukunft führen soll.

Der „Megxit“ – Harry und Meghan wollen nicht mehr

Doch diese Zukunft, sie fällt anders aus als erwartet: Immer wieder senden Harry und Meghan Signale, dass sie mit ihrer Rolle unzufrieden sind, die Berichterstattung vieler britischer Medien als übergriffig und feindselig betrachten. Anfang 2020 zündet das Paar eine Bombe: Sie machen nicht mehr mit, wollen keine „praktizierenden Royals“ mehr sein und finanziell auf eigenen Füßen stehen.

Diesem Entschluss (von den Medien auf den griffigen Namen „Megxit“ gebracht), so stellen es Meghan und Harry ein Jahr später in einem „Tell all“-Interview mit Oprah Winfrey dar, sei ein Martyrium vorausgegangen: Die Herzogin habe unter Depressionen bis hin zu Suizidgedanken gelitten und habe vom Palast keine Hilfe erhalten. Und Rassismus sei auch in der Familie Windsor existent: Ein hochrangiges Familienmitglied habe vor der Geburt von Archie laut über dessen Hautfarbe nachgedacht. Wer das gewesen sein soll, verraten die Sussexes aber nicht.

Sussex vs. Windsors – die Waffen sind ungleich verteilt

Über den Atlantik hinweg führen die Sussexes mit dem Rest der Windsors einen Krieg um die Deutungshoheit. Doch die Waffen sind ungleich verteilt: Harry spricht in TV-Dokumentationen, Podcasts und hat jetzt sogar ein Buch angekündigt. Es soll 2022 erscheinen – ausgerechnet in dem Jahr, in dem die Queen ihr „Platinum Jubilee“ feiert, fantastische 75 Jahre auf dem Thron. Harrys Vater Charles und sein Bruder William können sich (zumindest in Form von öffentlichen Statements) nicht wirklich wehren – ihre Position verbietet es ihnen. Prinz William soll fuchsteufelswild über das Benehmen seines Bruders sein. Und viele Briten fragen sich, warum Harry immer wieder an die Öffentlichkeit geht, wenn er angeblich doch nur seine Ruhe haben will.

In dieser angespannten Lage kann selbst der Name eines Babys zum Zankapfel werden. Als Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juni verkündeten, ihre neugeborene Tochter heiße Lilibet Diana, hätten die Reaktionen unterschiedlicher nicht sein können. Lilibet ist der Spitzname von Queen Elizabeth II., ihre Eltern riefen sie so und auch ihr verstorbener Mann Prinz Philip. Ein Zeichen der Versöhnung, schwärmten die einen, ein Friedensangebot an die Familie in London. Unverschämt, anmaßend, scheinheilig, gifteten die anderen.

Einst war Prinz Harry der vielleicht beliebteste Windsor. Dass viele Briten seinen Abschied betrauern, ist verständlich. Doch wer Meghan als alleinige Initialzündung für den Rückzug sieht, greift vermutlich zu kurz: Der Begriff „Megxit“ führe in die Irre, sagt die Royal-Expertin der „Daily Mail“, Emily Andrews: „Der Samen war schon gepflanzt, Harry wollte raus.“ Der Prinz habe mit seinem Leben im Licht der Öffentlichkeit gehadert, seit seine Mutter Diana 1997 von Paparazzi verfolgt tödlich verunglückte.