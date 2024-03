Wolfgang Schittenhelm begann seinen Bericht als Vorsitzender des SCO mit einer Rückschau aus den Anfangsjahren des Skiclubs. Begonnen hatte es 1960 mit 15 Gründungsmitgliedern. Heute zählt der Verein knapp 300 Mitglieder.

Im Laufe der Jahre wurde unter anderem im Webertal ein Bauwagen als provisorisches Lifthäusle mit Lift installiert und später durch die Hütte des Skiclubs ersetzt. In den folgenden Jahren wurden diverse Skikurse im Webertal, St. Georgen, Feldberg, Laterns und Flumser Berg angeboten. Leider nahm das Interesse im Laufe der Jahre immer mehr ab, weshalb man nur noch im Webertal, bei ausreichender Schneelage, Kurse durchführte. Die beiden Skiausfahrten, zum einen im Dezember, das Ski-Opening in Ischgl, sowie die Woche in den Dolomiten bilden die zwei winterlichen Höhepunkte des Skiclubs. An der Skihütte wird es auf Grund des Städtischen Waldkindergartens zu Veränderungen kommen. Der bisherige Abstellraum wird zu einem kindergerechten WC und dafür der bisherige Holzschuppen den Gegebenheiten angepasst und ebenfalls umgebaut. Fraglich ist auch noch, durch den ausbleibenden Schnee in unserer Region, ob der Skilift nochmals aufgebaut wird.

Lesen Sie auch

Die Skiclub-Pläne für 2024

Für das laufende Jahr sind wieder die zwei Ausfahrten, eine Wanderung um Oberndorf, ein Event an der Skihütte und eine Schneeschuhwanderung geplant. Der Bericht der Skischulleiterin Stefanie Kopp fiel bedingt durch die winterlichen Umstände sehr knapp aus. Kein Schnee, demzufolge keine Skikurse.

Den Mitgliedern wurde ein Minus in der Kasse präsentiert. Der Grund dafür war aber der spätere Abrechnungszeitraum. Bei der folgenden Wahl wurden die stellvertretende Vorsitzende Stefanie Kopp, Kassenwartin Teresa Niebel, Schriftführerin Mareike Holzer, die Kassenprüfer Hans-Theodor Koch und Werner Schneider in ihren Ämtern bestätigt.

Folgende Anwesenden Mitglieder wurden für 30, 50 und 20 Jahre geehrte: Dragan Petrovic, Wolfgang Jauch, Wolfgang Schittenhelm, Sari Krüger und Karin Krüger.

Weitere Ehrungen waren für zehn Jahre: Andreas Bantle und Andrea Bantle. Für 20 Jahre: Ralf Birkemeyer, Klaus Gruhler, Matthias Häckel, Matthias Hölsch, Franziska und Sibylle Kraus, Timmy Pfau und Mathias Schwenk. Für 30 Jahre: Bettina Mutschler. Für 40 Jahre: Isolde und Thomas Kieninger, Ralf Klöpfer. Für 50 Jahre: Claus Dannecker und für 60 Jahre: Birgit Baier.