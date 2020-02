Herausforderung Masern-Impfpflicht tritt im März in Kraft

Was Schulen und Kindergärten jetzt tun müssen: Impfausweise einsammeln, kopieren, zu den Akten legen und so lange aufbewahren, wie die Kinder an der Kita beziehungsweise der Schule sind, erklärt Moritz. Der größte Aufwand steht ja noch bevor: Nämlich bis zum kommenden Jahr nicht nur Neuankömmlinge impftechnisch zu erfassen, sondern auch den Impfstatus aller Kinder und Mitarbeiter in den Schulen und Kitas abzuklären und zu dokumentieren.

Behörde nimmt Kontakt mit Eltern auf

Michael Hirn, Direktor der Stuttgarter Helene-Fernau-Horn-Schule, einer sonderpädagogischen Ganztagseinrichtung mit rund 210 Schülern, sieht darin einen großen Mehraufwand. "Ich hätte mir gewünscht, dass eine zentrale Stelle dafür zuständig ist und nicht wir das auch noch aufgebürdet bekommen", sagt er.

Bleiben Erziehungsberechtigte als Impfgegner stur oder bringen den Nachweis schlicht aus Nachlässigkeit nicht bei, muss dies dem Gesundheitsamt gemeldet werden, "unverzüglich", wie es im Gesetz heißt. Die Behörde nimmt dann Kontakt mit den Eltern auf.

Kita-Kindern kann gekündigt werden

Bleibt all das ohne Erfolg, droht schlimmstenfalls ein Bußgeld - nach Angaben des Kultusministeriums können das bis zu 2500 Euro sein. Für Schüler hat das aber keine weiteren Konsequenzen. Sie können bis zum Schulabschluss ungeimpft an der Schule bleiben - Impflicht hin oder her. Für Kita-Kinder könnte der Betreuungsvertrag gekündigt werden.

Ulrich Wagner, Leiter der Abteilung Gesundheitsschutz am Landratsamt Karlsruhe, sieht das zunächst pragmatisch. "Wir haben ja keine Masse von Leuten, die nicht geimpft sind", erläutert er. "Bei überzeugten Impfgegnern wird es auf ordnungsrechtliche Maßnahmen herauslaufen." Er hofft, mit dem Gesetz diejenigen zu erreichen, die bisher einfach nachlässig, schlampig oder gedankenlos waren. "Ich bin froh, dass wir aus dem reinen Appellcharakter nun herauskommen", sagt er. Aber: "Wir sehen auch einen enormen Aufwand auf die Menschen und die Verwaltung zukommen."

Während die Schulen laut Moritz vom Kultusministerium bereits ein Musterschreiben und umfangreiche Vorlagen bekommen haben, wie die Nachweise angefragt und dokumentiert werden müssen, fehlen an den Kitas noch behördliche Informationen dazu. "Wir hoffen, dazu noch was zu bekommen", erzählt Sabine Pfitzenmeier von der pädagogischen Fachberatung beim Trägerverein Schneckenhaus in Bretten (Kreis Karlsruhe). Das Kultusministerium will nach Worten einer Sprecherin Handreichungen zur Umsetzung "in Kürze den Trägerverbänden der Kindertageseinrichtungen als Unterstützung zur Verfügung stellen".

Krankheit ist hoch ansteckend

Beim Schneckenhaus werden in acht Einrichtungen in und um Bretten herum rund 300 Kinder betreut. Die Eltern seien über das neue Gesetz bereits informiert, auch der Betreuungsvertrag für die Schützlinge des Schneckenhauses sei entsprechend ergänzt worden. Für den Nachweis der Masernimpfung müssen sich die Kitas künftig das Original vorlegen lassen und davon dann Kopien ziehen, erzählt Pfitzenmeier. Früher reichte es, wenn die Eltern mit ihrer Unterschrift eine Impfberatung zur Kenntnis nahmen.

Masern sind hoch ansteckend, werden laut Bundesgesundheitsministerium häufig unterschätzt und können auch tödlich sein. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes liegt die Impfquote für Schulanfänger im Südwesten bei aktuell 89,8 Prozent. Das ist deutlich weniger als die von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlenen 95 Prozent.