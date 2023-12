Was für eine Freude: Drei Jungen und zwei Mädchen erblickten an Weihnachten im Rottweiler Kreißsaal das Licht der Welt.

Ein Weihnachtsgeschenk, wie es schöner nicht sein kann: Fünf Babys kamen an Weihnachten in der Helios Klinik Rottweil auf die Welt.

An Heiligabend ist es noch ruhig

Während es an Heiligabend im Kreißsaal noch sehr ruhig zuging, erblickten am ersten Weihnachtsfeiertag, am 25. Dezember, laut Mitteilung der Klinik gleich drei Kinder das Licht der Welt. Der Junge Auron kam um 10.21 Uhr mit genau 3000 Gramm und 48 Zentimetern auf die Welt. Er ist das vierte Kind in der Familie. Das Mädchen Mathea folgte um 13.11 Uhr mit 3815 Gramm und 51 Zentimetern. Sie ist das erste Kind der Familie. Der Junge Emil Noel hat sich ebenfalls den 25. Dezember als Geburtstag ausgesucht. Er kam um 23.29 Uhr auf die Welt und brachte bei 56 Zentimetern 3480 Gramm auf die Waage.

Zwei Babys am Zweiten Weihnachtsfeiertag

Auch am Nachmittag des zweiten Weihnachtstages war im Kreißsaal der Helios Klinik Rottweil einiges los. Um 16.16 Uhr durften die Eltern von Keyann ihren Sohn begrüßen. Das Mädchen Enni kam um 16.28 Uhr mit 3785 Gramm und 50 Zentimetern auf die Welt. Auf sie wartet ein Geschwisterkind zu Hause.

Das gesamte Team der Helios Klinik Rottweil gratuliert den Familien und wünscht ihnen alles Gute für die Zukunft.