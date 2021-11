Helios Klinik in Rottweil

Die Helios Klinik in Rottweil verschäft ihre Besuchsregeln.















Rottweil - Die dynamische Pandemieentwicklung hat laut Mitteilung dazu geführt, dass laut Infektionsschutzgesetz zum Schutz der Mitarbeiter, Patienten und deren Angehörigen seit Donnerstag in der Helios Klinik Rottweil die 2G+ Regelung gilt: Nur geimpfte und/oder genesene Personen dürfen zu Besuch kommen und müssen einen Antigen-Testnachweis (nicht älter als 24 Stunden) oder einen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen. Die Klinik bietet den Besuchern an, sich direkt am Haupteingange einem Antigen-Schnelltest zu unterziehen.

Grundsätzlich ist nur noch ein Besucher pro Tag erlaubt. Der Besuch ist außerdem nur mit einer FFP2-Maske möglich. Die bekannten AHA-Regelungen greifen weiterhin.

Die Pandemie-Lage hat weitere Folgen: Operationen, für die keine medizinische Dringlichkeit besteht, werden bis auf weiteres verschoben. Das gilt auch für endoskopische Eingriffe, wie eine Darmspiegelung.

Weiterhin bleiben die Ausnahmen für Palliativpatienten nach Rücksprache mit dem Arzt bestehen. Auch zur Entbindung kann eine Begleitperson unter Einhaltung der 2G+ Regelung mitkommen.