1 Helene Fischer tritt am Samstag in München auf (Archivbild). Foto: dpa/Jan Woitas

Wenn Helene Fischer am Samstag auf dem Messegelände in München ihr großes Open-Air-Konzert gibt, dann dürfte es nass werden. Aber steht auch eine Absage im Raum? Die Veranstalter haben eine klare Antwort.















Fällt das große Open-Air-Konzert von Helene Fischer auf dem Messegelände in München am Samstag ins Wasser? – Nass dürfte es werden, Berichte, wonach der Auftritt des Stars aber womöglich wegen Unwetters abgesagt werden müsste, wiesen die Veranstalter zurück. Eine Absage stehe nicht im Raum. „Aus aktueller Sicht gibt es keinen Grund zur Panik“, teilte die Leutgeb Entertainment Group am Freitag mit. Feuchtfröhliches Schlagervergnügen heißt es dann also, denn ausgerechnet am Samstag soll es regnen.

Der Konzertveranstalter berief sich auf ein Team aus Meteorologen und Experten – diese evaluierten die Wettersituation laufend. „Uns erwartet eher unbeständiges Aprilwetter mit möglichen Regenschauern, teilweise vielleicht sogar Sonnenschein aber keine Gewitter“, zitierte der Sprecher deren Prognose.

Nur am Donnerstag mussten nach Angaben von Leutgeb Entertainment die Proben für rund 30 Minuten unterbrochen werden, weil in der Nähe des Messegeländes ein Gewitter aufzog. Danach sei es aber direkt weitergegangen. Zuvor hatten andere Medien darüber berichtet.