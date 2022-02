1 Wer an einem Schnapszahl-Tag heiraten will, hat im Februar 2022 passenderweise gleich zwei Mal die Gelegenheit. Foto: © graja – stock.adobe.com, pixabay / Montage: Kleinau

2.2.22 oder gar 22.2.22 – der Februar hat dieses Jahr gleich zwei Schnapszahl-Tage parat. Viele Brautpaare haben genau jene auserkoren, um sie zum "schönsten Tag ihres Lebens" zu machen. Gilt das auch für Schramberg, Schiltach und die umliegenden Gemeinden?















Schiltach/Schramberg/Schenkenzell/Aichhalden/Hardt/Lauterbach - Schnapszahl-Tage sehen nicht nur hübsch aus. Sie bleiben in der Regel auch gut im Gedächtnis. Gerade mit Blick auf die folgenden Hochzeitstage daher gar keine schlechte Idee, sich an einem solchen Datum das Ja-Wort zu geben. Der Februar stellt Brautpaare dieses Jahr sogar vor die Qual der Wahl: Sowohl am Mittwoch, 2. Februar, als auch am Dienstag, 22. Februar, kann so geheiratet werden, dass das Hochzeitsdatum quasi nur aus Zweien besteht.