Ist das Standesamt am Schnapszahl-Datum ausgebucht?

Heiraten in Rottweil

1 Schnapszahl im Februar – eine Gelegenheit zum Heiraten. Foto: pixabay/Jan Engel –­stock.adobe.com / Montage: Holweger

Gleich zwei besondere Daten haben in diesem Februar Potenzial, zu einem ganz besonderen Hochzeitsdatum zu werden: der 2.2.2022 und der 22.2.2022. Stehen die Heiratswilligen in Rottweil da womöglich Schlange?















Rottweil - Wer sein Hochzeitsdatum in der Zukunft nicht vergessen will, der sucht sich am besten ein ganz besonderes Datum aus. Im Februar gibt es zweimal die Gelegenheit: der 2.2.2022 und der 22.2.2022. Nicht schlecht. Doch im Gegensatz zu früheren "Schnapszahl-Daten" ist die Nachfrage im Rottweiler Standesamt eher mau.