1 Eine feierlich gedeckte Tafel für die Hochzeitsgesellschaft im Veranstaltungssaal des Öschberghofs. In diesem Jahr sind die meisten Termine bereits ausgebucht. Foto: Öschberghof

Einige Brautpaare mussten in den vergangenen zwei Jahren den Termin verschieben – die Wochenenden im Sommer sind heuer begehrt.















Donaueschingen/Schwarzwald-Baar - So richtig schön feiern mit vielen Gästen: Das konnten Brautpaare in Pandemiezeiten nicht. Nun gelten Lockerungen, und die Zahl der Hochzeiten im Schwarzwald-Baar-Kreis steigt stark an. Doch das bringt auch ein neues Hindernis mit sich: Bis in den Herbst gibt es in der Großen Kreisstadt Donaueschingen kaum noch freie Termine.