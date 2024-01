Heimweltcup in Schonach

1 In Oberstdorf wurde Nathalie Armbruster zuletzt zwei Mal Fünfte. Foto: Eibner/Memmler/Eibner-Pressefoto/Memmler

Nach den Wettkämpfen in Oberstdorf geht es für die deutschen Kombinierer und Kombiniererinnen am Wochenende weiter. Für Vize-Weltmeisterin Nathalie Armbruster ist Schonach aus gutem Grund ein besonderer Ort.









Link kopiert



Es war der 12. März 2022: Nathalie Armbruster geht erstmals in einem Weltcup-Rennen an den Start. Sie tritt die gut einstündige Heimfahrt, die sie mit damals 16 Jahren noch nicht selber absolvieren darf, mit den Plätzen 14 und 15 im Gepäck an.