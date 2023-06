1 Thea Kornherr in ihrem Element. Foto: Daniel Schneider

Thea Kornherr lebt und arbeitet im Grünen. Zu Hause, in der Gärtnerei ihrer Familie nahe Tübingen, kann sie aus dem Vollen schöpfen. Dort findet die Heilkräuterexpertin, Floristin und Entspannungstrainerin alles, was sie braucht. Dort gibt sie ihr Wissen weiter – genau wie in Taiwan, Südkorea und China.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wo anfangen bei dieser Fülle? Wo anfangen bei so vielen Eindrücken, so viel Schönem und so viel Natur? Wo anfangen bei Thea Kornherr? Wenn sich etwas wie ein roter Faden durch das Leben der 44-Jährigen zieht, dann ist es die Fülle der Natur, die sie umgibt, und die Vielseitigkeit ihrer Fähigkeiten und Talente. Dazu kommt die Gabe, auch im Unscheinbaren das Besondere zu sehen.