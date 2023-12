Heilig-Geist-Spital in Villingen

1 Über dem Heilig-Geist-Spital in der Villinger Südstadt sind dunkle Wolken aufgezogen. Foto: Eva-Maria Huber

Seit dem 11. Dezember befindet sich Jakob Broll in einer Schockstarre. Und nicht nur er, sondern dem Vernehmen nach auch viele Mitarbeiter des Villinger Heilig-Geist-Spitals. Dem Einrichtungsleiter wurde fristlos gekündigt.









Angespannt sitzt Jakob Broll mit seiner hochschwangeren Frau Nina beim Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Was sich an jenem Montag in seinem Büro abgespielt habe: „Das kann ich noch immer nicht fassen.“