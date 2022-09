Mann wird in Baumarkt eingeschlossen

1 Der Mann hatte offenbar nicht mitbekommen, dass der Baumarkt bereits geschlossen war (Symbolfoto). Foto: imago images/imagebroker/imageBROKER/Manfred Bail via www.imago-images.de

Den Alarm eines Baumarktes in Heidelberg hat ein Mann ausgelöst, als er den bereits geschlossenen Laden verlassen wollte.















Link kopiert

Die Zeit beim Bummeln vergessen: Ein Mann ist nach Ladenschluss in einem Baumarkt in Heidelberg eingeschlossen worden und hat beim Versuch, den Markt zu verlassen, Alarm ausgelöst. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Freitag um 20.30 Uhr.

Der 62-Jährige hatte offenbar nicht mitbekommen, dass der Laden geschlossen war. Zunächst fuhren die Beamten zu dem Baumarkt, weil mehrere Einbruchsalarme ausgelöst wurden. Vor Ort konnten sie allerdings keine Hinweise für einen Einbruch finden.

Fast zeitgleich ging der Notruf des 62-Jährigen ein, der um Hilfe bat. Seine Versuche, den Baumarkt zu verlassen, sollen laut Polizei mehrere Bewegungsmelder ausgelöst haben, die den Alarm aktivierten.