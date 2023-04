1 Die Suchaktion nach dem Mann blieb bislang erfolglos. Foto: dpa/Marco Priebe

Zwei Männer sind am Karsamstag mit einem Schlauchboot auf dem Altneckar in Heidelberg gekentert und ins Wasser gefallen. Auch am Ostermontag fehlte von einem Vermissten noch jede Spur, wie ein Polizeisprecher sagte. Rettungskräfte setzten am dritten Tag in Folge die Suche nach dem Mann fort. Trotz intensiver Suchmaßnahmen durch die Wasserschutzpolizei und Einsatzkräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) war die Lage jedoch weiterhin unverändert.

Das Boot war aus bislang ungeklärter Ursache am Samstagvormittag gekentert. Ein Mann konnte sich bei dem Unfall selbst retten. Schon am Tag des Unglücks und am Ostersonntag waren die Einsatzkräfte mit Hilfe von Booten und einem Polizeihubschrauber auf der Suche nach seinem Mitfahrer. Diese laufe „immer noch auf Hochtouren“, sagte der Sprecher am Montag. Auch die Abfrage bei Freunden und Bekannten des Vermissten über seinen möglichen Aufenthaltsortes laufe weiter.