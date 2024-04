6 In Dubai haben massive Regenfälle teilweise für Chaos gesorgt. Foto: AFP/GIUSEPPE CACACE

Nach massiven Regenfällen und Überschwemmungen sind am internationalen Flughafen in Dubai am Dienstag zahlreiche ankommende Flüge umgeleitet worden.









Link kopiert



Nach massiven Regenfällen und Überschwemmungen sind am internationalen Flughafen in Dubai am Dienstag zahlreiche ankommende Flüge umgeleitet worden. Das weltweit verkehrsreichste Drehkreuz für internationale Passagiere verkündete gegen 19.30 Uhr (Ortszeit, 17.30 Uhr MESZ) zunächst einen Ankunftsstopp.