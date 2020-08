Heckler & Koch Hoch verschuldete Waffenfirma mit Halbjahresgewinn

Oberndorf - Der Waffenhersteller Heckler & Koch macht deutlich profitablere Geschäfte als zuvor. Bei einem Umsatz von 139,5 Millionen Euro im ersten Halbjahr habe der Gewinn bei 7,6 Millionen Euro gelegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Oberndorf mit. Im Vorjahreszeitraum war es nur ein Mini-Gewinn von 0,4 Millionen Euro (Umsatz damals: 126,7 Millionen Euro). In den Jahren 2017 und 2018 war die Firma tief in den roten Zahlen gewesen.