Heckler & Koch Bieter für Sturmgewehr wurden gleich behandelt

Oberndorf/Berlin - Die Anschaffung des neuen Sturmgewehres für die Bundeswehr bleibt undurchsichtig: Jetzt will das Verteidigungsministerium die Schlussetappen des Bieterwettbewerbes offenbar wiederholen - lässt aber weitgehend im Dunkeln, was am Auftrag an die Südthüringer Haenel-Fabrikation nicht passt. Schließlich hatte das Ministerium die Vergabe gestoppt, so dass der unterlegene Anbieter Heckler & Koch aus Oberndorf am Neckar im Vorteil schien. Jetzt steht diese Einschätzung wieder auf der Kippe.