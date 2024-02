Hechinger Taxifahrer erzählt: “Gelassen bleiben spart auch Benzin“

1 Nabeel Raza führt das Taxiunternehmen „NR-Taxi“ in Hechingen. Die anderen Autofahrer in der Zollernstadt findet er vergleichsweise entspannt. Foto: Klaus Stopper

In Hechingen fahren ist entspannt, da hupt kaum mal jemand“, sagt Nabeel Raza. Und er muss es wissen, denn als selbstständiger Taxiunternehmer sitzt er in Hechingen oft hinter dem Steuer.









Wie sehen Profis den Straßenverkehr in der Zollernstadt? Die Frage haben wir in einer kleinen Serie schon Hechinger Fahrlehrern gestellt. Jetzt schildert ein Taxifahrer seine Eindrücke. Er bestätigt den Lerneffekt, den schon die Fahrlehrer geschildert haben: „Wer beruflich am Steuer sitzt, wird gelassener, regt sich nicht mehr so viel auf und rechnet immer auch mit Fehlern anderer Fahrer“, so Taxiunternehmer Nabeel Raza. Sein Tipp: „Genügend Zeit einplanen, nicht nervös werden. Mit Stress kommst du auch nicht schneller ans Ziel.“