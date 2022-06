Eklat in Hechingen

Alexander Vees fordert den Rücktritt des Prügler-Gemeinderats.

Ein Gemeinderat prügelte sich wegen Bürgermeister Philipp Hahn in einer Hechinger Gaststätte. Nun steht eine Rücktrittsforderung im Raum.















Hechingen - Dass sich ein Hechinger Gemeinderat und Kritiker von Bürgermeister Philipp Hahn kürzlich in einer Gaststätte mit einem Gast geprügelt hat, der den Bürgermeister verteidigte, hat Gemeinderat Alexander Vees in der jüngsten Sitzung scharf kritisiert. Der Ratskollege sollte seiner Ansicht nach "Konsequenzen ziehen". Einen Rücktritt halte er durchaus für angemessen, so Vees.

Schlägerei am Pfingstwochenende

Die Prügelei hatte sich über das Pfingstwochenende, 5. und 6. Juni, in einer Gaststätte in Hechingen zugetragen haben. Die genauen Umstände sind nicht ganz klar. Der betroffene Gemeinderat soll dem Vernehmen nach einen Gast als "Hahn-Freund" bezeichnet haben, danach kam es zur gewalttätigen Auseinandersetzung.