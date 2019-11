Hechingen Wie gefährlich ist eine Drückjagd?

"Die sind abgeklärt, die haben kein Interesse an Spaziergängern und anderen Hunden", sagt Demel. Für ihn ist der Vorfall in Paris unerklärlich. Seit 50 Jahren geht Demel auf die Jagd. Und in dieser Zeit gab es "nicht einen Fall, bei dem jemand von einem Hund angegriffen wurde". Prinzipiell sei es bei den Hunden wie bei den Menschen – "Es gibt immer Bekloppte", so Demel.

Eine Gefahr bestehe aber schon – und zwar für den Hund. Denn die Jagdhunde werden schon manchmal von Wildsauen verletzt – auch lebensgefährlich. "Das kommt vor", so Demel. Zu ihrem Schutz tragen die Hunde teilweise Westen (siehe Foto). Demel selbst habe bei einer Drückjagd noch keinen Hund verloren.