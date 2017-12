Hechingen Wenn Tradition auf Moderne trifft

So das genannte Nordlicht, mit den interagierenden Stimmen von Sopran und Mezzosopran und Orgelbegleitung. Die drei Profimusiker brillierten in dieser Kombination gleich viermal von der Empore aus. So bei der Introduktion in "Lux Aurumque" (Goldenes Licht) von Whitacre, bei dem durch geringfügige Differenzen in den Tonverhältnissen bei den Duettpassagen so genannte Mikrointervalle erklangen, die eine schwebende Gesamtstimmung erzeugten, welche dem Klang einer Äolsharfe nicht unähnlich sind.