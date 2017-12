Hechingen Wenn aus Stimmungen Töne werden

So spiegeln sich etwa in "Autumn in Novi Sad" die Erlebnisse einer Konzertreise nach Serbien wider. "Coupé to Moscow" lautet hingegen der Titel eines Stückes, das von einer Zugfahrt inspiriert ist. Energetische, geradezu expressive, in rasante Tonfolgen gekleidete Melodien lassen die mannigfaltigen Eindrücke erahnen, die sich in kurzer Zeit in das Gedächtnis der Musiker gebrannt haben. Denn Auftritte, die mit einer langen An- und Rückreise verbunden sind und nur eine kurze Verweildauer im jeweiligen Land beinhalten, können, wie Magnus Mehl erzählte, mitunter stressig sein.