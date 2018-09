Hechingen Viele Theater in der Stadthalle Museum

"Brassed Off – Mit Pauken und Trompeten" ist der Titel der Auftaktveranstaltung mit dem Theater Lindenhof und den Lauchertmusikanten am Dienstag, 25. September, von 20 Uhr an.

Die Komödie "Achterbahn" nach dem französischen Starautor Eric Assous präsentiert vom Tournee Theater Stuttgart wird am Freitag, 12. Oktober, von 20 Uhr an zu sehen sein.

Eine ungewöhnliche Interpretation des Shakespeare-Klassikers "Die lustigen Weiber von Windsor – frei-komisch nach Shakespeare" bietet Bernd Lafrenz am Freitag, 16. November, von 20 Uhr an, und das Musical: "Stille Nacht – Ein Lied geht um die Welt", eine Eigenproduktion der Konzertdirektion Landgraf zum 200-jährigen Jubiläum des Liedes, wird am Donnerstag, 6. Dezember, von 20 Uhr an weihnachtliche Stimmung verbreiten.