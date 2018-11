Hechingen Verzerrte Erinnerungen und Akte

Karmen Vracuns Radierungen sind Aktdarstellungen weiblicher Körper, bei denen sich die Extremitäten mit anderen Körperteilen und im Ganzen miteinander verwinden. Sie sind zum Teil mit der Stahlnadel auf den Innenseiten leerer Milch-Tetrapaks gezeichnet, die dann für den Druck verwendet wurden. Woher – wohin? Die Spiegelungen, Mehrfachbelichtungen und die Art der Anordnungen von Wais’ Werken hinzugenommen, weisen streng genommen aber auf viel mehr hin, was in Zeiten von Fake News, Falschmeldungen und Massenbeeinflussung nicht nur durch digitale Medien Fragen aufkommen lässt: Was ist Wirklichkeit und was die tatsächliche Wahrheit? Die Ausstellung ist bis 16. Dezember an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr und nach besonderer Vereinbarung (Telefon 07476/18 76) zu sehen.