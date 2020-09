Hechingen Verwalter veruntreuen über 500.000 Euro

Den beiden Männern liegt laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft am Montag zur Last, zwischen 2012 und 2017 im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit - sie waren als Verwalter zahlreicher Immobilien tätig - Gelder veruntreut zu haben. In einer gewissen Regelmäßigkeit sollen sie entgegen den ihnen obliegenden Treuhänderpflichten auf Treuhandkonten ihrer Klienten zugegriffen haben, um sich selbst zu bereichern.