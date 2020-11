Hechingen Vandalen wüten an der Schutzhütte am Tieracker

Nachdem er von einem Bürger auf die Schäden an der Hütte aufmerksam gemacht wurde, nahm Kleindienst diese gleich darauf selbst in Augenschein. "Das sieht übel aus", berichtet er von seinen Beobachtungen vor Ort. Die Tür und die Verkleidung wurden massiv beschädigt, an den Fenstern die Scheiben eingeschlagen. "Hier wurde richtiggehend gewütet", konstatiert der Ortsvorsteher. Verstreut in der Gegend liegende Flaschen legen zudem die Vermutung nahe, dass an der Grillstelle ein richtiges "Saufgelage" stattgefunden haben muss.

Aufhorchen lässt die Sache unter anderem im Hinblick auf die Tatsache, dass der Ortschaftsrat erst kürzlich beschlossen hat, die Schutzhütte mit Hilfe von Bürgern in Eigenleistung Schritt für Schritt zu sanieren. Nach dieser Tat drängt sich nun verständlicherweise die Frage auf, wie Vorfälle dieser Art in Zukunft verhindert und Hütte und Grillstelle vor Vandalismus geschützt werden können. "Darüber müssen wir uns, insbesondere im Hinblick auf die wärmere Jahreszeit Gedanken machen", sagt Kleindienst, der sich allerdings auch darüber bewusst ist, dass ein umfassender Schutz nicht gewährleistet werden kann. Die Hütte liegt abgelegen am Rande des Waldes. Sie ständig im Blick zu behalten, ist so gut wie unmöglich.