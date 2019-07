Hechingen "Use Your Summer" startet am Mittwoch

Die Flyer für "Use your Summer" sind erst vergangene Woche verteilt worden. "Die Jugendlichen sind eher spontan", meint dazu Bircan Özkan, Sozialpädagogin im Hechinger Jugendzenztrum. Letzteres organsiert die Veranstaltung.

Los geht es schon am Mittwoch, 17. Juli, um 15 Uhr. Dafür werden am Dienstag noch Bühne, Biergarten und Streetsoccer-Feld aufgebaut. Auch eine Foodsharing-Station wird es geben. Das Eröffnungskonzert ist am Mittwochabend um 19 Uhr, es spielt die Haigerlocher Band "Met in June".

Mittwoch bis Samstag wird es mittags immer Bastel- und Spielangebote sowie Workshops geben. Da werden Stofftaschen bemalt, Schlüsselanhänger gestaltet und Hufeisen geworfen. Heiß her geht es bei Programmpunkten wie "Feuerbälle" und "Feuerworkshop". Abends dann wird Musik geboten.