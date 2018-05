Hechingen Stadtmühle: Abriss oder Sanierung?

Hechingen. Die Abrissverfügung sei bereits zugestellt, ein Unternehmen dafür stehe bereit, versicherte am Montag auf Nachfrage Hechingens künftiger Bürgermeister Philipp Hahn. Sichtbares Zeichen, dass sich in nächster Zeit wirklich was tun könnte: Die Bauzäune, die das Areal bislang absicherten, sind abgeräumt worden. Die Vorgänge um die Stadtmühle haben die Stadtverwaltung über Jahre viel Arbeit gekostet, berichtet Philipp Hahn. Auch die Nachbarn, vor allem die Geschäftsleute dort, drängten nun auf eine Lösung.

In unserer Zeitung wurde das Problem mehrfach geschildert. Der Eigentümer hält seine Wohnadresse in der Türkei geheim und ist für amtliche Schreiben nicht erreichbar ist, vermietet aber trotzdem munter improvisiert hergerichtete Wohnungen in dem Gebäude. Zudem ist ein Gebäudeteil so baufällig und teilweise bereits eingestürzt, dass seit Jahren öffentliche Parkplätze an dem Gebäude abgesperrt werden mussten. Dazu kommen nicht bezahlte Rechnungen unter anderem gegenüber den Stadtwerken in beträchtlicher Höhe. Immerhin hat die Stadt über eine Zwangshypothek mittlerweile die Möglichkeit einer Mitbestimmung. Ohne Zustimmung der Stadt kann das Haus nicht verkauft werden. Eigentlich.

Architekt soll bis Montag Sanierungsplan vorlegen