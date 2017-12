Hechingen Staatsanwältin fordert Haftstrafen für Dealer

Die Vorgänge im Verlauf des vergangenen Jahres, die im Mord an Umut K. ihren traurigen Höhepunkt fanden, hätten gezeigt, "was sich für ein Drogensumpf in Hechingen breit gemacht hat", eröffnete Oberstaatsanwältin Andrea Keller am Montag ihr Plädoyer. Und Giovanni M. und den Angeklagten Alen S. sieht sie hier als zentrale Figuren.

Beide hätten kurz nach ihrer Freilassung aus Haftstrafen mit Dealen begonnen. Hasch, Kokain, Ecstasy, erklärte sie. Zwar habe Giovanni M. direkt nach dem tödlichen Schuss, der vermutlich ihm galt, wichtige Aussagen gemacht, die zur schnellen Ergreifung der Täter geführt hätten, allerdings hätten er und auch Alen S. zum Drogenhandel und zum Waffenbesitz immer nur "Inselangaben" gemacht.

Das heißt, sie hätten nur Bruchstücke zugegeben, die kaum abzuleugnen gewesen wären. Das seien keine umfassenden Aussagen gewesen. Nach dem Tod ihres Freundes Umut K. hätten sie zwar kurzzeitig geschockt gewirkt, ein komplettes Umdenken aber habe das nicht bewirkt, meinte Andrea Keller und verwies auf das Verhalten der Männer im Gerichtssaal.