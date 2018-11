Hechingen SPD spricht öffentlich über Tiefgarage

Bekanntlich ist die SPD-Fraktion bislang konsequent Anhängerin der Tiefgaragenpläne. Der nun von Bürgermeister Philipp Hahn vorgelegte Plan C, der auf eine Tiefgarage verzichtet, hat aber offenbar auch die SPD-Fraktion beeindruckt, so dass sie im Vorfeld der entscheidenden Gemeinderatssitzung ihre Position noch einmal überdenken will. "Wir sind keine Betonköpfe", versichert SPD-Fraktionssprecher Jürgen Fischer. Die SPD-Fraktion wolle offen an diese Frage herangehen.

Und weil die Obertorplatz-Gestaltung eng mit dem Projekt Kleinstadtleben verknüpft ist, "an der sich immer über 50 Leute beteiligt haben", so Fischer, wolle man nun auch diesmal der Öffentlichkeit ein Mitspracherecht geben. "Jeder Gast, der möchte, darf sich in unserer Sitzung zu Wort melden", so der Fraktionssprecher.