Hechingen Sonderbar, gehetzt und tollkühn

Hechingen. Das antike Stück in der Version von Berthold Brecht wurde vom Landestheater Tübingen (LTT) aufgeführt. "Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen!", so heißt es im früher auch gerne Horst-Wessel-Lied genannten, einstigen Kampflied der SA, das zur Parteihymne der NSDAP wurde. Die in die Handlung der Inszenierung von Juliane Kann eingestreuten Unisono-Intonationen in Art von menschlichem Ächzen und Staccato-Stöhnen durch den "Chor" erinnerten in ihrer Einbindung in die Handlung an besagte Kampflieder.

Genau wie die "Internationale" der Kommunisten, die hier genauso wenig direkten Bezug zur antiken Handlung hatte wie das NS-Lied. Aber beide haben letztlich mit Krieg zu tun, so wie die hier aufgeführte, von Brecht 1948 nach dem Exil geschaffene Fassung, die wiederum auf Friedrich Hölderlins Version der "Antigone" fußt.

Und damit ging es um Tod, Trauer und vor allem Schmerz. "Wer in unserer Zeit statt Volk Bevölkerung sagt, unterstützt schon viele Lügen nicht", zitierte die Dramaturgin Laura Guhl bei ihrer Einleitung einen Satz von Brecht. Dazu war auf der leeren, lange Zeit nur von kaltem Licht in Neon-Art beleuchteten Bühne auf schwarzem Hintergrund das sich zu zersetzen scheinende Wort "Bevölkerung" zu sehen.