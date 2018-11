Hechingen Schule als echter Lebensraum

Hechingen. Man wolle "Schule als echten Lebensraum begreifen", sagte Stefan Hipp, Schulleiter der Hechinger Realschule, bei der Einweihung des neu gebauten Schulgebäudes am Freitag. In diesem Gebäude sind nun einige Klassenzimmer, Besprechungsräume und die Schülerbibliothek untergebracht. Zudem werden die Räume bei der Ganztagsbetreuung genutzt.

Bürgermeister Philipp Hahn, die Erste Beigeordnete Dorothee Müllges, sowie weitere Mitarbeiter der Stadt und Vertreter des Elternbeirats waren zu der Einweihung gekommen. Hipp berichtete, warum der Neubau dringend notwendig gewesen war: Die Schülerzahlen an der Realschule seien gestiegen und 30 bis 40 Prozent der Eltern würden mittlerweile die Ganztagesbetreuung für ihre Kinder in Anspruch nehmen. Das Hauptgebäude sei nur für drei Klassen pro Klassenstufe ausgelegt. So hätten einige Klassen ständig "wandern" müssen. Die neuen Fünftklässler, die im neuen Gebäude untergebracht sind, würden sich dort sehr wohl fühlen.

Die erste Beigeordnete Dorothee Müllges freute sich in ihrer Ansprache, dass Planungs- und Bauzeit des Gebäudes gerade einmal 13 Monate betrug. Und der Kostenrahmen von 1,42 Millionen Euro wurde sogar noch um 20 000 Euro unterschritten.