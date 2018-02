Hechingen Racheplan-Prozess geht dem Ende zu

Zum einen war das der 23-Jährige aus Mühlacker, der angeblich die Waffen hätte besorgen können, zum anderen ein weiterer Verwandter von Umut K., der offenbar um Geld für den Waffenkauf angepumpt wurde. Ein weiterer Verwandter sagte aus, er habe dem Angeklagten zwar hundert Euro zugesteckt, er habe aber gedacht, das Geld werde für Essen und Zugfahrten benötigt.

Allerdings war sein Name mehrfach in den abgehörten Gesprächen zwischen den beiden Angeklagten gefallen. Oberstaatsanwalt Beiter ermahnte den Zeugen deshalb streng: "Sie wissen, auf Falschaussage stehen mindestens drei Monate Knast!"

Hauptsächlich ging es am Mittwoch dann aber um einen anderen Anklagepunkt. Der 23-jährige Beschuldigte soll am ersten Prozesstag um den Mord an Umut K. im Juni vergangenen Jahres in einer Pause einen der drei Angeklagten, einen jetzt 38-Jährigen, bedroht haben. Der Mann, dem lediglich Drogenhandel nachgewiesen werden konnte, wurde letzten Endes zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Auch er sagte am Mittwoch vor dem Landgericht aus. Der Angeklagte und ein weiterer Zuschauer im Sitzungssaal hätten ihn in der Verhandlungspause mit einer "Kopf-ab-Geste" bedroht, mehrere weitere Zeugen gaben an, sie hätten den Vorfall ebenfalls gesehen. Er habe daraufhin Angst um seine Familie gehabt, ließ er seine Übersetzerin für ihn aussagen.

Der nächste Prozesstag vor dem Hechinger Landgericht ist am Mittwoch, 21. Februar. Beginn ist um 9 Uhr. Eingeplant sind die Plädoyers und eventuell auch das Urteil.