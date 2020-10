Hechingen Rabenstraßen-Anwohner sind mit den Nerven am Ende

Angespuckt, eingeschüchtert und verängstigt

Es geht offenbar um eine größere Gruppe griechischer Türken, die hier als größerer Familienverband sich niedergelassen hat. Die Kritik an ihnen hat keinen ausländerfeindlichen Charakter, denn die Gruppe jener, die sich beschwerten, ist von der Herkunft her auch bunt gemischt, wie an den Dialekten jener zu hören war, die ihrem Unmut Luft machten. "Wir sind hier multikulturell in der Straße, und damit kommen wir alle sehr gut klar", betonte eine Hechingerin, deren Mutter schon lange in der Straße lebt, "aber wie die sich hier aufführen, da hat man wirklich Angst". Tagsüber sei meist Ruhe, weil da die meisten Störenfriede schliefen, aber abends werde aufgedreht bis weit nach Mitternacht. Kleine Kinder mittendrin. Wer sich beschwere, sehe sich plötzlich einer "Einschüchterung durch vier Schränke gegenüber", so eine Frau. Man werde auch angespuckt. "Da hat man wirklich Angst", sagte eine Frau.