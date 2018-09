Hechingen Philipp Hahn und Dorothee Müllges beziehen Büros

Außerdem wurden im Bürgermeisterzimmer zusätzliche Steckdosen montiert. Bislang gab es – man glaubt es kaum – hier genau nur eine einzige. Nun sind Computer, Aktenvernichter, Drucker und Handy-Ladestation mit Energie versorgt. Die Stecker sind denkmalgerecht allerdings hinter einer Sichtblende.

Und wie fühlt sich das so an im neuen Büro? "Der Blick auf den Marktplatz ist schon interessant", meint Philipp Hahn, der hier schon den Samstag verbracht hat. Verkehrschaos, bekannte Leute, die am Marktstand einkaufen – das pralle Hechinger Oberstadtleben eben.

Weniger aufregend ist der Blick, den Dorothee Müllges nun als Erste Beigeordnete hat. Sie hat am Wochenende ihr Büro neben der Stadtkasse bezogen. Der Blick geht auf die Turmstraße. Elf Jahre hatte sie ihren Arbeitsplatz nun im Balinger Landratsamt, "da wurde jetzt natürlich viel aussortiert", sagt sie. Familienbilder wieder auf dem aktuellsten Stand, mancher Nippes blieb zurück, aber mehrere Tragetaschen und einen Karton habe sie für den Umzug schon gebraucht, räumt sie ein. Im Landratsamt sei sie toll verabschiedet worden, berichtet sie lachend. Eine Feier mit 140 Leuten stand an, und sie musste vor versammelter Mannschaft gleich mal das Hohenzollernlied üben, das bei offiziellen Anlässen zu beherrschen ja künftig auch zu ihren Dienstpflichten gehört.

Voller Terminkalender für Dorothee Müllges

Der Terminkalender sei auch schon voll, berichtet sie. Sie wird am 14. September die Nabu-Ausstellung im Rathaus eröffnen, am 20. und 21. September wird sie erstmals als oberstes Stadtoberhaupt agieren – Philipp Hahn ist da dienstlich weg, und vermutlich am 26. September wird sie erstmals mit dem Bauausschuss eine Sitzung des Gemeinderats leiten.