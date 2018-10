Hechingen Mustapha hatte ganz viele Smileys

Er begann eine Ausbildung zum Fachlageristen, die er in einigen Monaten beenden wird. Berthold Barth weiß jetzt schon: "Wir wollen ihn übernehmen". Und: Jabbi soll, so wünscht es sich sein Chef, noch ein Jahr dran hängen und sich im dritten Jahr zur Fachkraft für Lagerlogistik ausbilden lassen.

Fachsprache bereitet Kopfzerbrechen

Als die Ausbildung Mustaphas fast daran zu scheitern drohte, dass er keine Geburtsurkunde aus Gambia vorweisen konnte und deshalb das Damoklesschwert der Abschiebung über ihm schwebte, hängte sich Berthold Barth ans Telefon und kämpfte für das Bleiberecht des jungen Mannes. "Nach all den Mühen und nachdem sie integriert und befähigt wurden, müssen solche Menschen doch bleiben können", beharrt Berthold Barth auf das, was seiner Meinung nach wichtig ist.

"Das gefällt mir, dass die Firma Barth da so hartnäckig dran bleibt", urteilt Schulleiter Karl-Heinz Rauch. Und weil die Erfahrungen mit Mustapha und anderen jungen Leuten mit Migrationshintergrund so gut sind, will man bei Barth auch weiterhin junge Flüchtlinge ausbilden. "Es ist ja ein Strauß von Berufen, die die Logistik gut machen und die sie bei uns lernen können", beschreibt der Unternehmer die vielen Abteilungen in seinem Betrieb. An 13 Standorten in Deutschland bildet Barth in acht Berufen aus. Vom Berufskraftfahrer über den Kaufmann bis hin zum Wirtschaftsinformatiker.

Mittlerweile spricht Mustapha Jabbi, der in seiner Freizeit gern Tennis und Volleyball spielt, schon ein sehr gutes Deutsch, besucht in Reutlingen die Berufsschule. Trotzdem: Die Fachsprache bei den Aufgaben und Prüfungen in der Berufsschule, so gibt er im Gespräch zu, bereite ihm immer noch großes Kopfzerbrechen. Die Ausbildungsleiterin der Firma, Christine Henkel und auch Leonie Schneider-Loye sind sich einig, dass die Sprache auf Formularen und in Schulbüchern einfacher werden kann, viele Fragen simpler formuliert werden könnten. "Die Schulen sind dran", bestätigt Schneider-Loye.