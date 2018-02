Hechingen Mord von November '88 lässt ihn nicht mehr los

Eine blutige Schleifspur zeugte damals davon, dass Michael Pfeifers Leiche zuerst quer über die B 27 gezerrt wurde. Dann wurde der leblose, mit einigen Messerstichen übersäte, Körper ins Bachbett der Starzel geworfen. Die Leiche fand die Polizei dann am Sonntagmorgen, 6. November 1988.

Was in der Nacht zuvor geschah, konnte nie aufgeklärt werden. Doch Yavuz Emeksiz ist sich sicher, dass er den Mörder kennt. Er soll ein Verwandter des Opfers sein. Doch wie kommt er zu dieser Vermutung?

Emeksiz hat mit dem angeblichen Mörder in einem Haus in Göppingen gewohnt, wie er erzählt. Dieser wollte Emeksiz wohl aus seiner Wohnung herausekeln. Und deshalb habe er schon mal das Mofa von Emeskiz geklaut und an einen andere Ort gebracht.