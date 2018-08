Hechingen Mord-Urteil wird am 11. September geprüft

Es sind also im Grunde zwei getrennte Entscheidungen, die der Bundesgerichtshof zu treffen hat. Finden sich dort keine gravierenden Einwände gegen die Urteile des Hechinger Landgerichts, wären sie rechtskräftig. Das Urteil könnte aber auch Rechtsfehler in Teilen feststellen. Dann müsste über diese Aspekte noch einmal in öffentlicher Verhandlung in Hechingen entschieden werden.

Käme der Bundesgerichtshof zur Auffassung, dass die Urteile gravierende Rechtsfehler aufweisen, könnten diese aufgehoben werden und es müsste eine erneute Verhandlung stattfinden.

Das Ergebnis der Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof werden zunächst das Hechinger Landgericht und die Staatsanwaltschaft erfahren. Es kann aber über die Pressestelle des Gerichts eine Information über den "Tenor" des Urteils eingeholt werden.

Rechtskräftig ist in diesem Mordfall bereits das Urteil gegen den dritten Angeklagten. Der 38-Jährige hatte beim Drogenhandel eine wesentliche Rolle, für eine Beteiligung oder Mitwisserschaft am Mordplan aber fand die Staatsanwaltschaft keine Beweise. Er hat das auf drei Jahre und neun Monate Haftstrafe lautende Urteil akzeptiert und sitzt bereits in einer Justizvollzugsanstalt ein.