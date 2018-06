Hechingen Mit Spitzensportlern auf Tuchfühlung

Nach diesem aktiven Teil beginnt um 17 Uhr das Leichtathletik-Meeting. Der LG-Vorsitzende verspricht ein hochkarätiges Teilnehmerfeld mit Namen aus dem "Who is Who der deutschen Bestenliste", will aber noch keine Namen nennen. Er habe aber bereits Zusagen von Sportlern, die die Qualifikation für die Leichtathletik-EM im August in Berlin in der Tasche haben, verrät er. Welche Leichtathleten teilnehmen, soll eine Woche vor dem Event bekannt gegeben werden.

Im Weiherstadion können sich die Zuschauer hautnah einen Eindruck von den Leistungen der Diskuswerfer, Weitspringer- und Stabhochspringer verschaffen. Die LG-Steinlach, so Schneider, locke die Athleten mit guter Betreuung und familiärer Atmosphäre.

Abends gibt es noch ein besonderes Schmankerl: Nach Einbruch der Dunkelheit, gegen 22 Uhr, wird im Stadion nach dem sportlichen Feuerwerk ein Höhenfeuerwerk gezündet.

Thomas Ertl, Geschäftsführer des Baxter-Standorts Gambro Dialysatoren, lobte die Verbindung von Nachwuchsförderung, Breitensport und Spitzensport. Andreas Krink, stellvertretender Vorsitzender des TV Hechingen, lobte die Zusammenarbeit mit der LG Steinlach-Zollern. Vielleicht, so schlug er vor, könne das Leichtathletik-Meeting künftig abwechselnd in Mössingen und in Hechingen stattfinden, ein Vorschlag, der auch Philipp Hahn gefiel.

Anmeldeschluss für den Firmenlauf ist der 23. Juni, für den Kinderwettbewerb der 26. Juni.

Weitere Informationen: www.lg-steinlach-zollern.de