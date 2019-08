Hechingen "MinaMa-sweets" gibt Backtipps auf Instagram

"MinaMasweets" lautet der Name auf Instagram. Doch was heißt das eigentlich? "Mina ist mein Spitzname", erklärt die Tortenbäckerin, "das ›Ma‹ kam einfach so dazu". So haben sie Bekannte und Freunde auch nicht alle gleich erkannt. "Es ist witzig, wenn sie nicht wissen, dass ich es bin", sagt die Hechingerin. Inzwischen dürfte das aber bei den meisten der Fall sein.