Hechingen Mia Nill ist eine Klasse für sich

Noch schwieriger wurde es in der zweiten Runde. Denn hier musste eine Geschichte vorgelesen werden, die zuvor nicht bekannt war. Eine große Herausforderung. Für die Zuhörer waren die kurzen Geschichten allemal unterhaltsam.

Die Jury aus Antonia Schmidt, Barbara Metzmacher, Raùl Krüger und den beiden Oberstufenschülerinnen Raluca Fieß und Jasmin Keller hatte es nicht leicht, hier ein gerechtes Urteil zu fällen. Wer auf den ersten Platz landen würde, war schnell klar: Mia Nill hatte in den beiden Runden insgesamt am besten abgeschnitten. Die Zweit- bis Viertplatzierten lagen aber so eng beieinander, dass die Jury sich hier nicht auf Platzierungen festlegen wollte.

Mia Nill, die durch ihr ausdrucksstarkes Lesen und das flüssige Lesen der Fremdtextes überzeugt hatte, wird nun das Gymnasium auf der nächsten Ebene vertreten.

Während die Sechstklässler in den vergangenen Wochen selber vorlasen, kamen die Fünftklässler in den Genuss, dass ihnen vorgelesen wurde. Im Zuge des bundesweiten Tags des Vorlesens startete zum zweiten Mal eine Vorleseaktion, die federführend von der Fachschaft Deutsch durchgeführt wird.

Immer montags in der Mittagspause wurde eine knappe halbe Stunde aus Steinhöfels "Dirk und ich" vorgelesen. Nach den Weihnachtsferien soll die Aktion in der neu möblierten Unterstufenbücherei fortgeführt werden.