Hechingen "Klosterweihnacht" ohne Rummel

Mit leicht geändertem Ablauf wird in Stetten in diesem Jahr die Adventszeit gefeiert. Die "Stettener Klosterweihnacht" findet am Samstag, 8. Dezember, von 15 bis 21 Uhr in Stetten im Johannessaal der Klosterkirche, im Klostergarten und in der Klosterkirche statt.