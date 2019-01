Hechingen Klaus Fahrner hilft mit dicker Finanzspritze

Rangedingen-Höfendorf. Die Firma Klaus Fahrner Wohnkonzept aus Höfendorf unterstützt das Mukoviszidose-Zentrum an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin in Tübingen. Klaus Fahrner, Geschäftsführer der Höfendorfer Firma überreichte eine hohe Spende: Die Mukoviszidose-Ambulanz in Tübingen freute sich über eine Spende in Höhe von 10 000 Euro für die Anschaffung eines speziell entwickelten Desinfektionsgeräts mit einer besonderen Trocknungsfunktion.