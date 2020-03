Hechingen Kirchengeläut wird zum Streitfall

Großer Andrang in der Ortschaftsratssitzung in Hechingens kleinstem Stadtteil Beuren. Der Saal ist voll, die Stimmung angespannt. Es ist ein Thema, das die Bürger stark berührt. Es geht um die Kirchturmuhr. Seit 6. Februar schlägt sie um 22 Uhr das letzte Mal. Erst um sechs Uhr morgens können sich die Bewohner wieder an dem vertrauten zeitgebenden Schlagen orientieren. Doch wieso schlägt die Kirchturmuhr in Beuren nachts nicht mehr?